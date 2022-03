Provinciegouverneur: ‘Woondorpen voor Oekraïense vluchtelingen openen midden juni’

De Vlaamse Regering wil tegen 15 juni vijftien tot twintig woondorpen openen voor Oekraïense vluchtelingen. Die zullen verspreid worden over de vijf Vlaamse provincies. “In tussentijd zullen zo’n 18.000 Oekraïense vluchtelingen over heel Vlaanderen opgevangen worden in leegstaande gebouwen en bij gastgezinnen”, vult provinciegouverneur Jan Spooren aan.

Het actieplan van de Vlaamse Regering bevat twee fases. “Tijdens de eerste fase zoeken we onderdak voor vluchtelingen in leegstaande gebouwen en bij mensen thuis. In Vlaanderen zullen we tegen eind deze maand zo’n 18.000 Oekraïense vluchtelingen opvangen”, verduidelijkt Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren bij ROB-tv en Radio 2 Vlaams-Brabant. “De opvang bij gastgezinnen is tijdelijk. Op langere termijn moeten we naar collectieve voorzieningen gaan, zoals woondorpen.”

Vlaanderen wil vijftien à twintig woondorpen creëren, verspreid over het hele gewest. De exacte locaties zijn nog niet bekend. “Om de leefbaarheid voor zowel de vluchtelingen als de gemeenten en steden, waar de woondorpen komen, te garanderen, zal er voor maximaal 250 gezinnen plaats zijn”, zegt Spooren. “We willen de vluchtelingen verder kunnen ondersteunen. De kinderen moeten bijvoorbeeld naar school en de volwassenen willen we begeleiden naar een job.”

De gemeenten en steden waar de woondorpen komen, zullen financiële en operationele steun krijgen. “Het is de bedoeling om tegen 15 juni op te schalen naar fase 2, met die woondorpen. De opschaling is natuurlijk ook afhankelijk van de evoluties in Oekraïne”, besluit de provinciegouverneur.