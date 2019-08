Put in fietspad eist zwaargewonde

De bedenkelijke staat van dit stuk fietspad in Gooik is al langer bekend. De put in het pad, die een voorlopige opvulling kreeg met zand en kiezelstenen, verraste beide fietsers echter omdat de stalen plaat die de put bedekte, blijkbaar was verdwenen. De man die er afgelopen weekend ten val kwam, een inwoner van de Roosdaalse deelgemeente Strijtem, hield aan zijn tuimelperte zware verwondigen over, waaronder een hersenschudding en een gebroken oogkas. Daags tevoren was ook een andere fietser op precies dezelfde plek gevallen en gewond geraakt.

De plaats des onheils is intussen afgespannen met politielint en linten van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat had de herstelling van het fietspad nog niet ingepland maar laat het nu eerstdaags herstellen door een aannemer. Dat zou nog deze week moeten gebeuren.