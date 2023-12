QR-codes dompelen je onder in de geschiedenis van Galmaarden

Het Pajottenland profileert zich graag als toeristische topregio, maar als je als toerist iets wil opzoeken over de vele bezienswaardigheden, is dat niet altijd even makkelijk. Het Leader-project ‘Pajottenland 2.0, een land om online lief te hebben’ zet Galmaarden daarom nu digitaal op de kaart. Dat doen ze onder meer via 250 artikels op Wikipedia en een honderdtal QR-codes aan gebouwen, landschappen en standbeelden.