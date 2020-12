Raad van State vernietigt verbod op erediensten

Voor het eerst vernietigt de Raad van State een coronamaatregel in ons land. Het totaalverbod op erediensten is volgens de Raad in strijd met de godsdienstvrijheid. De regering krijgt tot en met vrijdag om de regel aan te passen.

Op dit moment is het organiseren van kerkdiensten in ons land verboden omwille van het coronavirus. Een uitzondering wordt gemaakt voor begrafenissen en huwelijken. Op een uitvaartplechtigheid mogen maximaal 15 mensen aanwezig zijn, bij een huwelijk vijf. Het waren personen en verenigingen uit de Joodse gemeenschap in ons land die een procedure aanspanden tegen de Raad van State. Die geeft hen nu gelijk.

“De maatregel kan niet als evenredig worden bechouwd met het nagestreefde doel, namelijk het indammen van de pandemie”, aldus de rechters van de Raad van State. “Het is niet proportioneel dat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om erediensten te laten plaatsvinden in bepaalde gevallen en onder voorwaarden, bijvoorbeeld enkel op aanvraag en met een bepaald tijdstip.”

De Raad beseft dat de situatie in ons land nog altijd zorgwekkend is, maar argumenteert dat met de versoepelingen die gelden voor niet-essentiële winkels, ook voor erediensten ‘iets mogelijk moet zijn’. De rechters geven de federale regering tot en met vrijdag de tijd om de regel bij te sturen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zit vandaag rond de tafel met de verschillende geloofsgemeenschappen in ons land.