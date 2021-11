Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning voor moskee Halle

Vijf jaar geleden diende moskee Arrahman een vergunningsaanvraag in voor de uitbreiding van het huidige gebedshuis in de Sint-Rochuswijk. Na protest trok de moskee de aanvraag zelf in. Vier jaar later, in maart 2020, diende de voorzitter opnieuw een aanvraag in. Deze keer voor een oude loods achter de voormalige Lidl op de Nijvelsesteenweg. Naast een gebedsruimte voor tweehonderd moslims, zouden er in het gebouw ook klaslokalen, een bibliotheek en een conciërgewoning komen.

Het stadsbestuur van Halle en de provincie Vlaams-Brabant gaven toestemming voor het project. Vlaams Belang trok daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat rechtscollege heeft de omgevingsvergunning nu vernietigd. “Het arrest is hoopgevend, zo’n grote moskee hoort niet thuis in een residentiële wijk”, reageert Klaas Slootmans van Vlaams Belang. “Met een uitgebreidere motivering kan de provincie alsnog de vergunning toekennen. Indien nodig, gaat onze partij opnieuw in beroep.”​