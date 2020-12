Raadkamer doet op 5 januari uitspraak in dossier aanslagen Zaventem en Brussel

De Brusselse raadkamer doet op 5 januari uitspraak in het dossier rond de aanslagen in Brussel en Zaventem. Die dag weten we welke verdachten de raadkamer voor de rechter wil brengen. De hele procedure over de doorverwijzing nam uiteindelijk nog geen drie dagen in beslag, terwijl er tien dagen voorzien waren.