Raken er 214 mensen op een lijnbus? JONK zocht het uit!

Passen er 214 mensen in 'den 214', één van de bekendste bussen en buslijnen van Asse? JONK, het jongerenlabel van de gemeente, zocht het afgelopen weekend uit. Het is een stunt om mobiliteit op jongerenmaat op de agenda te zetten, want dat was één van de onderwerpen van hun recente online vragenlijst.

JONK stelde onlangs een vragenlijst op om de titel van kindvriendelijke gemeente binnen te halen. Om het thema in de verf te zetten, probeerde JONK gisteren 214 mensen in een bus van De Lijn te krijgen. “Heel wat jongeren in en rond Asse nemen die bus, iedereen kent de 214. We zochten een ludieke actie, vandaar het idee”, zegt Isabelle Rombauts van de jeugddienst in Asse. “Ik vind het spannend om zoveel mensen op mijn bus te krijgen”, reageert buschauffeur Kelly. “De maximumcapaciteit is 54 zitplaatsen en 102 staanplaatsen, dus we gaan er sowieso over, maar de bus kan dat wel dragen.”

Met een beetje drummen raken er uiteindelijk 214 mensen op de bus. “Het is geweldig om zo’n initiatieven te zien”, zegt schepen van Jeugd Johan De Rop. “Het label is geen doel op zich, maar bij beslissingen van het schepencollege denken we ook altijd aan jongeren.”