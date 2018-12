Rampenplan door krater in wegdek en gat in waterleiding

Het gat in de Fazantenlaan is niet alleen groot, maar ook 2 meter diep. Hulpdiensten sloten vannacht meteen de straten in de nabije omgeving af. Ook de hoofdwaterleiding werd afgesloten. Er is vannacht meteen ook een operationeel commandocentrum opgestart in de Fazantenlaan.