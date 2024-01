Randy Buelens, de student uit Strombeek-Bever, mag trots zijn. De crowdfunding die hij op poten zette om de Amerikaanse oorlogsveteraan Chester P. Sloan én zijn vrouw Shirley de herdenking van 80 jaar D-Day in Normandië te laten bijwonen, is een succes. Er was 4.000 euro nodig om de vliegtickets en het verblijf te betalen en dat bedrag is ingezameld.

Chester wordt op 1 juni 100. Enkele dagen later zal hij de herdenking in Frankrijk meemaken, voor hem het mooiste verjaardagscadeau van zijn leven. “Ik wil Randy Buelens bedanken. Ik wil hem heel erg bedanken. Hij is als een zoon voor mij. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik daar geraak”, zegt Chester in een bedankingsfilmpje. “Ik dank jullie met heel mijn hart. Ik zal 100 zijn als ik naar daar reis. Behandel me alsof ik 50 ben. Dan voel ik me beter.”