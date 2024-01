Randy organiseert crowdfunding om Amerikaanse oorlogsveteraan Buck naar Normandië te halen

Randy Buelens is al jaren geïnteresseerd in alles wat met de twee wereldoorlogen te maken heeft. Hij verricht er ook heel wat opzoekingswerk over en werkt samen met Grimbergenaar Frans Van Humbeek aan een boek over de Tweede Wereldoorlog over het Vliegveld in Grimbergen.

Voor het boek dat deze zomer wordt uitgegeven, gingen ze op zoek naar nazaten om over de gebeurtenissen van toen te vertellen. Die zoektocht werd voor Randy een passie1.

“In 2019 ontmoette ik oorlogsveteraan Chester P. ‘Buck’ Sloan uit Houston (Texas) tijdens een herdenking van de ‘Slag om de Ardennen’”, zegt Randy. “Hij vertelde me over wat hij allemaal meemaakte. Hij werd op 1 juni 1924 20 jaar. Een paar dagen later, op 6 juni 1944 was er de landing van de geallieerden in Normandië. Buck landde er enkele dagen later op het strand en stootte mee door tot in Brest.”

“Hij diende tijdens de oorlog in Company B, 38th Infantry Regiment, Second Infantry Division ‘Indianhead’. Tijdens de zware gevechten tijdens de ‘Slag om de Ardennen’ raakte hij zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk om te herstellen en vervoegde daarna zijn divisie. Hij vocht hij mee tot in Plzen (Pilsen), in het toenmalige Tsjecho-Slowakije.”

“Ik vond zijn verhaal zo overweldigend, dat ik hem na de herdenking een brief stuurde. We bleven met mekaar contact houden en ik ben drie keer naar Texas geweest op bezoek bij hem thuis. Hij heeft zelfs nog een vuurwapen dat hij van een Duitse soldaat wist af te pakken. Het is ongelofelijk wat hij allemaal meemaakte.”

“Ik wilde Buck daarom zelf naar Normandië krijgen voor de herdenking van D-Day. Maar die reis kost heel wat geld. Ik organiseerde in 2022 een crowdfunding en haalde 700 euro op. Met de verkoop van T-shirts raakte ik aan 2.000 euro. Het bezoek aan Normandië was onbeschrijfelijk. Hij was er 78 jaar niet meer geweest. Hij bezocht samen met mij onder andere het graf van zijn vriend Victor A. Lowen, die tijdens de oorlog naast hem is gestorven.”

“Buck wordt op 1 juni dit jaar 100 jaar. Enkele dagen later vindt in Normandië de herdenking van 80 jaar D-Day plaats. Zijn ultieme droom is om samen met zijn vrouw Shirley naar die herdenking te kunnen gaan. De vliegtickets en het verblijf kosten zo’n 4.000 euro. Die droom wil ik absoluut waarmaken. Over enkele jaren zal geen enkele oorlogsveteraan die herdenkingen nog kunnen bijwonen.”

“Ik startte opnieuw een crowdfunding en heb al 1.500 euro ingezameld. We hebben dus nog 2.500 euro nodig. Ik ga in maart de tickets boeken. Ik zal er alles aan doen om Buck en Shirley naar Normandië te halen. Het zal voor hem nu of nooit zijn om nog zo’n grote D-Day herdenking te kunnen bijwonen. In 2022 kwam hij alleen naar hier, nu zal dat in het gezelschap van zijn vrouw zijn.”

Je kan de crowdfunding voor de D-Day herdenking in Normandië voor Buck van Randy Buelens terugvinden via deze link van Go Fund Me