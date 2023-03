Reacties op opvang asielzoekers in Kampenhout: "Genoeg is genoeg"

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon is niet te spreken over het plan om een tijdelijk opvangcentrum te creëren in containers op het terrein van de oude slipschool in buurgemeente Kampenhout. "Als burgemeester en als voorzitter van het politiecollege KASTZE zal ik al het mogelijke doen om dit project tegen te houden", klinkt het bij Ryon.

"Genoeg is genoeg". Dat vat de reactie samen van burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon op de komst van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in buurgemeente Kampenhout. "De locatie is vlak gelegen aan Perk, een deelgemeente van Steenokkerzeel", reageert Ryon. "In onze gemeente hebben wij momenteel al 3 asielcentra. Daarmee hebben onze politiediensten van de zone KASTZE hun handen al meer dan vol. Als het opvangdorp in het landelijke Kampenhout komt, betekent dit automatisch een extra belasting voor onze politiezone. In ruil krijgen we hiervoor amper vergoedingen. De slipschool is na jaren discussie moeten sluiten omdat dit in natuurgebied ligt en nu zou men daar een dorp voor 400 mensen willen bouwen. Dit kan gewoon niet."

"Grenzen overschreden"

Ook oppositiepartij Vlaams Belang reageert alvast erg afwijzend op het plan. "Vlaams-Brabant is geen vergaarbak waar Vivaldi de nefaste gevolgen van zijn beleid in kan deponeren", reageert Vlaams parlementslid Klaas Slootmans. "Onze regio behoort nu al tot de meest vervreemde en ontheemde van het land. Meer dan een derde van de inwoners in Halle-Vilvoorde is van vreemde herkomst. De grenzen van wat we aankunnen zijn niet bereikt, ze zijn overschreden."

Kamerlid voor N-VA en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken uitte zijn ongenoegen intussen op Twitter.