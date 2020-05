Rechter blijft bij 4 jaar cel voor Anthony B.

Anthony B was als minderjarige betrokken bij de gruwelijke dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant. Het meisje stierf nadat ze een hele avond lang gepest en mishandeld was door een buurman en twee minderjarige buurjongens. Voor zijn aandeel in de zaak Priscilla kreeg Anthony B van de rechter enkel een berisping. Maar als meerderjarige werd hij intussen al 5 keer veroordeeld, onder meer voor verkeersagressie en bedreigingen aan het adres van de politie. En vanmorgen werd Anthony B bij verstek veroordeeld tot 4 jaar voor de diefstal van 96.000 euro bij een kennis. Zelf ontkent Anthony B de feiten. Volgens zijn advocaat zit het dossier dan ook vol tegenstrijdigheden, onder meer wat betreft de som geld die Anthony B zou hebben gestolen. "Er was in eerste instantie een aangifte van 6000 euro en later die dag komt het vermeende slachtoffer vertellen dat er nog 90.000 euro extra is gestolen. Dat kan niet en daar is de rechter in gevolgd”, zegt Cecile Kenis, advocate van Anthony B. Maar voor de rechter bleef bij de celstraf van 4 jaar. Afwachten nu of Anthony B tegen het vonnis in beroep gaat.