Reconstructie fataal brandincident in Teralfene

Aan de Driesstraat in Affligem is vandaag een reconstructie gehouden van het fatale incident waarbij een vrouw haar man met bezine overgoot en in brand stak.

De feiten dateren van eind mei. Toen zagen buren van het gezin in de Driesstraat hoe een man als een brandende fakkel door de tuin liep. "Mijn vrouw heeft het gedaan", zou de man nog hebben gezegd. In de loop van de volgende dagen overleed hij aan zijn verwondingen.

De vrouw van de man werd opgepakt en bekende dat ze haar echtgenoot met bezine overgoten en in brand gestoken had. Volgens haar was ze in het verleden al verschillende keren mishandeld door de man. Ze zou zelfmoord hebben willen plegen door zichzelf in brand te steken. Toen ze de benzine echter op haar kamer wilde aansteken, kwam haar man de kamer binnen, waarop de vrouw zou beginnen panikeren zijn en de bezine en de toorts in de richting van de haar man zou hebben gegooid. Volgens haar had ze zeker niet de bedoeling om haar man te doden.