Reconstructie van moord in Huizingen moet meer duidelijkheid brengen

In het onderzoek naar de moord op Elvis B. in Huizingen van december vorig jaar is vanmorgen een reconstructie gehouden. De 17-jarige stiefdochter van het slachtoffer bekende haar stiefvader te hebben neergestoken, maar intussen is er twijfel. Niet het meisje, maar de 15-jarige stiefzoon van het slachtoffer zou de man hebben neergestoken.

Na de feiten werd het meisje in een gesloten instelling geplaatst. Een paar maanden later zou zijn intussen onder voorwaarden weer thuis zijn. Haar broer zou intussen ook bekend hebben dat hij, en niet zijn zus, de stiefvader neerstak. Intussen verblijft hij in een gesloten instelling. De reconstructie van vandaag moet meer duidelijkheid brengen over de hele zaak.



Slachtoffer Elvis B. is de broer van Anthony B., die in 2012 betrokken was bij de gruwelijke moord op de tiener Priscilla Sergeant.