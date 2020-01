Recordjaar voor dierenopvangcentrum Malderen

In het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen zijn vorig jaar alle records gebroken. Sinds de opening in 1987 werden nooit zoveel dieren opgevangen als vorig jaar.

In totaal ging het om 7409 dieren. Dat zijn er heel wat meer dan in het vorige recordjaar 2012, toen 6258 noodlijdende dieren werden opgevangen. Niet alleen uit onze regio, maar ook uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen en het Brussels Gewest komen dieren in Malderen terecht.

“Het opvangcentrum zal zijn werkzaamheden ook de komende jaren kunnen verder zetten”, klinkt het bij het opvangcentrum. “Dankzij financiële bijdragen van onze 2084 leden en honderden sympathisanten zijn we er bijna in geslaagd het geld, 330.000 euro in totaal, samen te krijgen die ons in staat moet stellen om de grond waarop het opvangcentrum gelegen is aan te kopen. Momenteel ontbreken we nog 42.000 euro om het kostenplaatje volledig te maken. Steun is nog altijd welkom.”