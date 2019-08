Recyclagepark Kraainem half jaar dicht

Update

In Hamme, op de grens van Merchtem met Wemmel, heeft een zware brand vanochtend een loods van een landbouwbedrijf helemaal in de as gelegd. Meer dan duizend strobalen gingen in de vlammen op. De landbouwer en de brandweer konden enkele tientallen dieren redden en ook aanpalende gebouwen bleven...