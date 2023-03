Recyclagepark Kraainem sluit definitief de deuren

Het recyclagepark van Kraainem sluit definitief de deuren. Een deel van het park werd ingenomen door een nieuw aangelegd fietspad, waardoor het eigenlijk zo klein is geworden dat het onbruikbaar is. Inwoners moeten met hun afval voortaan naar het recyclagepark van buurgemeente Wezembeek-Oppem.

Tijdens de werken aan het Woluwedal sloot het recyclagepark in Kraainem al twee keer een tijdlang de deuren. De werken aan het drukke kruispunt zijn achter de rug, maar de deuren van het park bleven gesloten. Definitief blijkt nu. “De site was al klein, maar intussen is een deel van het recyclagepark ingenomen door een nieuw aangelegd fietspad. Er waren heel wat investeringen nodig om het park opnieuw toegankelijk te maken. Die kosten waren onverantwoord omdat de gronden niet van de gemeente zijn”, zegt afvalintercommunale Interza.

De inwoners van Kraainem moeten met hun afval voortaan naar het recyclagepark in Wezembeek-Oppem. “Voor een deel van de inwoners was dat sowieso al korter. De uren in het recyclagepark van Wezembeek-Oppem worden uitgebreid, zodat het de buren uit Kraainem kan ontvangen”, aldus Interza.