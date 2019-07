Reeks maatregelen moet De Lijn aan buschauffeurs helpen

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar meer dan 200.000 ritten geschrapt. Eén van de oorzaken daarvan is het tekort aan personeel. Vooral in onze regio en Antwerpen is het tekort groot. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil met een reeks maatregelen extra chauffeurs aantrekken. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het is een bekend dat De Lijn niet al zijn vacatures in onze regio ingevuld krijgt. Volgens de vervoersmaatschappij moet het vissen in dezelfde vijver als de luchthavenbedrijven voor het vinden van geschikt personeel. Minister Weyts wil met enkele maatregelen meer mensen overtuigen om voor De Lijn te kiezen.

Een eerste maatregelen is een startpremie van 1.000 euro. De Lijn wil ook bruggepensioneerde chauffeurs inschakelen. De rijlessen voor het busrijbewijs worden voortaan in de opleiding aangeboden. Chauffeurs zullen ook de mogelijkheid hebben om slechts enkele uren per week te werken. Er komt ook een telefoonnummer voor wie niet online wil of kan solliciteren.

"We hebben de investeringen in De Lijn opgetrokken naar een historisch hoog niveau. Maar de personeelsbudgetten worden niet volledig gebruikt, omdat we simpelweg niet ­genoeg personeel ­vinden. Dat budget wil ik gebruiken om een job bij De Lijn aantrekkelijker te maken ", aldus Ben Weyts in Het Nieuwsblad.

Verder wordt wachtperiode tussen twee sollicitaties ingekort. Nu moeten geïnteresseerden een jaar wachten. Tot slot gaat de taalvereiste voor het Nederlands naar omlaag. Grammaticale fouten worden bij de aanwerving door de vingers gezien, maar de chauffeur moet de klant en dispatcher wel nog altijd kunnen verstaan.

De vakbonden pleiten denkt dan weer aan voortraject voor korter geschoolde mensen, betere uurroosters en een hoger loon om het personeelstekort bij De Lijn weg te werken.