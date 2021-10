Wie met de auto door Grimbergen moet, zal de afgelopen dagen serieus gevloekt hebben. Door wegenwerken op verschillende plaatsen is het in de gemeente, vooral tijdens de ochtend- en de avondspits, een heus verkeersinfarct. De files kunnen makkelijk oplopen tot een uur. "De opeenstapeling van werken is inderdaad geen ideale situatie", zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen.

Reeks wegenwerken sturen verkeer in Grimbergen in de soep

Sinds kort zijn wegenwerken begonnen aan de Westvaartdijk in Grimbergen. Daardoor is één rijstrook deels afgesloten en moet het verkeer beurtelings rijden. Het is lang niet de enige wegenwerf in Grimbergen. “We zitten nog met de werken aan de Wolvertemsesteenweg, dan de werken aan de Westvaartdijk en dan zijn er ook nog werken aan de nutsleidingen aan de Brusselsesteenweg”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. “Gisterochtend was er een verkeersinfarct op verschillende plaatsen, dus het is inderdaad geen ideale situatie.”

Grimbergen had liever dat de wegenwerken meer gespreid zouden gebeuren, maar heeft dat naar eigen zeggen niet in eigen hand. “Je werkt met aannemers en gunningen, dus dat is allemaal niet evident”, meent Roosen. “Ik snap dat dat voor de weggebruiker niet fijn is. Ik kan de mensen alleen maar aanraden om regelmatig de website of sociale media van de gemeente te bekijken. De werken worden altijd op voorhand aangekondigd, zo kunnen weggebruikers een alternatieve route uitstippelen en vermijden we verkeersinfarcten zoals we die de voorbije dagen hebben gehad.”