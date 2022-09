Regina Caeli kleurt rood voor Remco én voor Ilan Van Wilder

Voor het eerst sinds 1977 maakt een Belgische wielrenner kans op dit weekend de Ronde van Spanje te winnen. Alle ogen zijn gericht op Remco Evenepoel uit Schepdaal die al een hele tijd als leider in de Vuelta in een rode trui rondrijdt. Om de wielerheld extra aan te moedigen en de titel binnen te halen, riep Dilbeek op om de gemeente zoveel mogelijk rood te laten kleuren. Daar gingen ze in de lagere school Regina Caeli maar al te graag op in. Met een extra motivatie zelfs.