Regio opnieuw getroffen door wateroverlast, gemeentelijk rampenplan van kracht in Herne

Onze regio is voor de derde keer in een maand getroffen door wateroverlast. Ook deze keer liep het centrum van Sint-Genesius-Rode onder water. In Herne is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.

In Herne staan gevoelige plekken blank. De gemeente heeft de eerste fase van het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. "Door een grote wolkbreuk zijn in elke deelgemeente woningen en straten onder water gelopen", zegt Kris Poelaert via VRT NWS. "We verwachten dat het waterniveau de komende uren nog zal stijgen, want er zijn nog buien aangekondigd."