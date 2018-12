Regiogenoten dromen van medaille op EK veldlopen

Isaac Kimeli was in 2016 nog Europees kampioen bij de beloften. Groot was ieders verbazing toen Kimeli vorig jaar een deelname aan het EK bij de senioren aan zijn neus zag voorbijgaan. Het wordt voor Kimeli nu dus het eerste EK al senior en de Leeuwenaar heeft er duidelijk zin in. "Mijn ambitie is een plaats in de top 10 of de top 15. Ik leg mezelf geen druk op, als ik een goede dag heb, is veel mogelijk."

België stuurt ook 5 atleten voor het ploegenklassement dat wordt opgemaakt op basis van de tijd van de eerste 3 finishers. Ook bij de beloften is dat het geval. De vorige 2 jaren won ons land trouwens telkens zilver.

Een andere regiogenoot naar wie wordt uitgekeken, is Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos. Die liet tijdens de Crosscup in Roeselare al duidelijk zien dat hij in bloedvorm verkeert.

Bij de junioren werd Simon Debognies vorig jaar zesde. "Als ik nu beter doe, komt een medaille zeker in zicht", aldus Simon Debognies.