Regionale televisie scoort!

Ieder jaar laat NORTV, de overkoepeling van alle regionale zenders, een onafhankelijk waarderingsonderzoek uitvoeren. Alle omroepen krijgen voor hun nieuwsaanbod in het algemeen en voor hun specifieke nieuwsprogramma’s in 2021 een score van minstens 7 op 10. RINGtv scoort 7,3 op 10. Daarmee haalt RINGtv ruim de kwaliteitsnormen vooropgesteld door de Vlaamse overheid.

Regionale omroepen zien de belangstelling voor hun zender al enkele jaren stijgen. De coronacrisis leidde in 2020 tot een serieuze boost. De kijkintensiteit is in 2021 opnieuw genormaliseerd tot op het pre-covid niveau, dat weliswaar nog steeds duidelijk hoger is dan in de eerste meting in 2018. Kijkers waarderen vooral de betrouwbaarheid en de actualiteitswaarde van het regionale nieuws. Op andere belevingsdimensies, zoals aantrekkelijkheid, de mate waarin regionale omroepen inspelen op interesses van kijkers en de mate waarin ze helpen de eigen gemeente en stad te ontdekken, zijn er significante stijgingen. Die wijzen op een brede en groeiende relevantie van de regionale omroepen.

De kijker is nog steeds vooral geïnteresseerd in actualiteit en mobiliteit. Voor lifestyle, regionale sport en entertainment is er een stijgende interesse.