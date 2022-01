Reizigers krijgen celstraffen tot een jaar voor valse PCR-test

Zestien reizigers, die een vals attest van een negatieve PCR-test hadden voorgelegd bij hun vertrek op Brussels Airport, hebben gevangenisstraffen tot een jaar gekregen. In het totaal moeten 160 mensen zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Brussel voor gelijkaardige feiten.

De afgelopen maanden werden op de luchthaven in Zaventem 820 personen betrapt die met een valse PCR-test op reis wilden vertrekken. Een groot deel van hen betaalde de minnelijke schikking van 750 euro. De anderen worden door het parket Halle-Vilvoorde voor de rechtbank gebracht.

Woensdag moest de eerste groep beklaagden zich verantwoorden voor de Brusselse rechter. Elf beklaagden, die niet kwamen opdagen, werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 1.600 euro voor valsheid in geschriften of valsheid in informatica. Eén persoon werd bij verstek veroordeeld tot een een jaar cel, omdat hij besmet was met het coronavirus toen hij het valse attest gebruikte.

Drie aanwezige beklaagden moeten werkstraffen van zestig uur uitvoeren of een vervangende gevangenisstraf van een jaar. De rechtbank legde een vrouw die haar onschuld volhield een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel op en een boete van 800 euro.