Remco Evenepoel neemt afscheid van Balen BC

Het gebeurt niet te vaak dat Balen BC een receptie organiseert om afscheid te nemen van een renner. Bij Tom Boonen deden ze het niet, bij Remco Evenepoel wel. Anderhalf jaar reed hij rond in de kleuren van de Kempense ploeg.

“Ik was eigenlijk heel blij dat ze mij toen wilden. Ik wist dat Balen de oudste club was van België bij de junioren. Het is vooral dankzij hen dat ik heb kunnen presteren wat ik gepresteerd heb het afgelopen seizoen,” zegt Evenepoel.

Bij Balen BC noemen ze Evenepoel het grootste talent dat ze ooit hebben gehad. “We bestaan 68 jaar, we hebben heel wat kleppers gehad onder wie Tom Boonen. Maar Remco is onvoorstelbaar. We hebben nog nooit een wereldkampioen gehad. Twee eigenlijk: tijdrijden en op de weg. Dat is nog nooit gebeurd. Remco is een unicum,” zegt ploegleider Jef Robert.

In de wielertrui werd Evenepoel ook Belgisch en Europees kampioen op de weg en in het tijdrijden. Ook Wilfried Peeters was aanwezig op de receptie. De peter van Balen BC wordt volgend jaar de ploegleider van Evenepoel bij Quick.Step.

“Zijn testen zijn heel goed, maar bij de profs moet Remco terug van nul herbeginnen. Wat hij op het WK doet, en op andere wedstrijden, de renners gewoon uit het wiel rijden, gaat niet lukken bij de profs. Daar gaan er nog zeker 30, 40 in het wiel hangen. Misschien gaat het sneller dan we verwachten, maar we gaan zeker geen stap overslaan,” besluit Peeters.