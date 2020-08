Remco Evenepoel valt zwaar in Ronde van Lombardije: bij bewustzijn overgebracht naar ziekenhuis

Evenepoel kon in de afdaling van de Muro di Sormano niet op tijd een muurtje ontwijken, ging overkop en viel zo'n tiental meter naar beneden het ravijn in. Het waren ijzingwekkende beelden, maar toen ploegleider Davide Bramati op de plek van het onheil was, bleek Evenepoel bij bewustzijn. "Ik ben meteen naar beneden gelopen en zag dat hij oké was. Hij was bij bewustzijn, kon praten, maar zei dat hij veel pijn had aan zijn rechterkant", zei Bramati in een eerste reactie aan VTM.

De Schepdaalnaar werd door de hulpdiensten uit het ravijn gehaald en met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis van Como. Daar wordt hij momenteel onderzocht. De Deen Jakob Fuglsang, die samen met Evenepoel tot de kanshebbers werd gerekend op de eindzege, kwam uiteindelijk als eerste over de eindmeet.

Thanks to everyone who sent their thoughts and best wishes to @EvenepoelRemco at #ILombardia, it means a lot to us! At the same time, we kindly ask you not to speculate about his condition, when we’ll have an update, we will share it with you.

