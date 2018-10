Researchpark Zellik extra beveiligd

Het Researchpark in Zellik wordt extra beveiligd. Dat is nodig om een einde te maken aan de aanslepende overlast. Vooral het straatracen is in het Researchpark een groot probleem.

Vorig jaar kwam het Researchpark al op een negatieve manier in het nieuws wegens herhaalde berichten over geluidsoverlast. Zo brandde een wagen uit toen de bestuurder een bocht miste en in de zijberm terechtkwam. Verder gingen nog tal van andere chauffeurs zich te buiten aan onverantwoord rijgedrag. Zo werden in het Researchpark regelmatig straatracen gehouden, tot grote onvrede van de de mensen die er werken of buurtbewoners.

Onlangs werden de straten in het Researchpark helemaal heraangelegd. Een goede zaak, maar sinds de heraanleg zijn de problemen van weleer weer in alle hevigheid herbegonnen en dus is het tijd om in te grijpen. Zo komen er ANPR-camera's aan de ingang van het park. Zo kan perfect worden nagegaan welke personen het Researchpark betreden. Bovendien zullen truckers 's nachts en in het weekend ook een badge nodig hebben om binnen te kunnen. Dat is het gevolg van de keuze voor een aparte toegang voor auto's en bestelwagens en eentje - met slagboom - voor vrachtwagens.