Restauratie Prinsenkasteel dringt zich steeds meer op nadat muur instort

In Grimbergen is een muur van het Prinsenkasteel ingestort. De oorzaak is het slechte weer van vorige maand. De restauratie van het kasteel dringt zich steeds meer op.

Het Prinsenkasteel in het centrum van Grimbergen was sinds de 14de eeuw de verblijfplaats van de Heren van Grimbergen. Ondertussen blijven enkel het park en een kasteelruïne over van het prinselijke domein. De restauratie van het historisch pand staat al langer op de agenda, maar vorige maand stortte een deel van de kasteelmuur in. “De instandhoudingswerken worden daardoor nog acuter”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen. “Het is niet de bedoeling om het kasteel volledig te heropbouwen, maar we willen de overblijfselen in een zo goed mogelijke staat bewaren.”