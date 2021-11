Restauratiepremies voor kastelen in Dilbeek en Overijse

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft premies toegekend voor restauratieprojecten in het Kasteel van Groot-Bijgaarden en aan het Kasteelpark Isque in Overijse. “Door nu te investeren in het onderhoud van onroerend erfgoed, vermijden we dure restauraties in de toekomst”, aldus de minister.