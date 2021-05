Reuzenaronskelk bloeit opnieuw in Plantentuin Meise

In Plantentuin Meise staat sinds gisteren de reuzenaronskelk in bloei. Het is al het 13de jaar op rij dat er in de plantentuin één van de reuzenaronskelken in bloem staat. Typerend is de geur die de bloem verspreidt tijdens de bloei.

De reuzenaronskelk is een zeldzame plantensoort die enkel in de tropische bossen van Sumatra in het wild groeit. Een titaan die bekend staat als de grootste bloem ter wereld. “De bloei van de reuzenaronskelk duurt slechts een kleine 48 uur”, zegt Manon Van Hoye van Plantentuin Meise. “Het is niet alleen een spektakel op visueel vlak, maar ook op vlak van geur. De karakteristieke geur van rot vlees dat door de reuzenaronskelk wordt verspreid, is bedoeld om bestuivende insecten aan te trekken in zijn natuurlijke omgeving.”

Door de coronamaatregelen is het aantal personen dat Plantentuin kan bezoeken strikt beperkt en is het verplicht om online een toegangsticket en een tijdslot te reserveren via de website van de plantentuin. “Op de twee dagen van de bloei zal, gisteren en vandaag, zal de toegang tot Plantentuin worden verlengd tot en met 19u30. Op die manier kunnen meer mensen op een veilige manier de aronskelk bewonderen”, aldus Van Hoye.