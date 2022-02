Revalidatieziekenhuis Inkendaal ontvangt 80 miljoen euro aan subsidies voor nieuwbouwproject

De Vlaamse Regering heeft de bouwplannen voor het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd. Het revalidatieziekenhuis krijgt in het totaal zo’n 80 miljoen euro voor een nieuwbouw.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal in de Leeuwse deelgemeente Vlezenbeek is het grootste revalidatieziekenhuis van Vlaanderen. “De infrastructuur heeft een update nodig om het comfort van de revalidanten te verbeteren”, stelde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke vast tijdens een werkbezoek in september. “Nu liggen revalidanten bijvoorbeeld met vier op één kamer en is er voor mantelzorgers amper plek om te overnachten.”

Een nieuwbouwproject moet het comfort van de revalidanten en hun familie gevoelig verhogen. “We willen een ziekenhuis van de toekomst bouwen. Ziekenhuisfuncties blijven natuurlijk noodzakelijk, maar het ziekenhuisgevoel zal plaats maken voor een huiselijke sfeer”, vertelde algemeen directeur Sofie Blancquart kort voor het indienen van het subsidiedossier. Die aanvraag is ondertussen goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Inkendaal krijgt per jaar 2,7 miljoen euro. In het totaal gaat het om een bedrag van zo’n 80 miljoen euro.​