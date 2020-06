Rijschool Traffix dringend op zoek naar rijinstructeurs

Vlaamse rijscholen zijn volop op zoek naar rijlesgevers. Bij rijschool Traffix kunnen ze erover meespreken. “In onze zeven vestigingen is de nood hoog”, bevestigt directeur Fons Uyttenhove van rijschool Traffix. “Door expansie en de grote vraag naar rijbewijsopleidingen voor alle categorieën, is Rijschool Traffix nog steeds op zoek naar acht extra collega’s die het team van 70 lesgevers komen versterken. Het beroep is wat onbekend en daarom misschien onbemind. Je moet er een roeping voor hebben.”

Het opleidingstraject op rijlesgever te worden, blijkt heel wat mensen af te schrikken. “Kandidaat-lesgevers moeten eerst vijf maanden opleiding en stage volgen en daarna slagen in een examen dat door de overheid wordt georganiseerd”, gaat de zaakvoerder verder. “Nochtans is het een enorm dankbaar beroep. Want wat is er zinvoller dan iemand iets nieuws bij te brengen en wegwijs te maken in het steeds drukker wordende verkeer? Je komt voortdurend in contact met nieuwe mensen van alle leeftijden en achtergronden en maakt van hen veilige en verantwoorde chauffeurs. Meebouwen aan de verkeersveiligheid van morgen draagt bij tot een maatschappij met minder verkeersdoden en verkeersongevallen.”

70 medewerkers van Rijschool Traffix leiden jaarlijks zo’n 3.100 kandidaten op in alle rijbewijscategorieën. “In de sector zijn er op korte termijn in Vlaanderen zo’n driehonderd rijlesgevers nodig, op middellange termijn zo’n duizend extra lesgevers. Dat komt omdat binnenkort heel wat lesgevers op pensioen zullen gaan en er zijn ook extra opleiding door de verplichte terugkommomenten van geslaagde chauffeurs,” besluit Uyttenhove.