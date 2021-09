Ring rond Brussel afgesloten na ongeval met tankwagen

Het ongeval gebeurde rond 14u30 vanmiddag op de binnenring ter hoogte van Beersel. "De autosnelweg is in beide richtingen afgesloten. Er is sterke geurhinder, we vragen dan ook om ramen in de omgeving gesloten te houden", meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De tankwagen vervoerde benzoylchloride, een chemische kleurloze vloeistof die onder meer gebruikt wordt in parfums, kleurstoffen en kunsthars. Door het ongeval is de tankwagen beginnen lekken. De brandweer heeft een veilgigheidsperimeter van 60 meter rondom het voertuig ingesteld, waardoor de autosnelweg in beide richtingen afgesloten is. Op de binnenring staat momenteel zo'n 10 kilometer file. Met de avondspits die op gang komt, zal de verkeersellende alleen nog maar toenemen.

Foto: archief RINGtv