RINGtv-hoofdredacteur Dirk De Weert gaat met pensioen

Het is een historische dag voor RINGtv. Onze hoofdredacteur Dirk De Weert gaat na 25 jaar aan het hoofd van de regionale zender met welverdiend pensioen. Dirk stond in 1995 aan de wieg van RINGtv en onder zijn leiding groeide de zender uit tot een gewaardeerde mediaspeler in het tv-landschap. "Ik ga het missen, maar verlaat RINGtv met een gerust hart. De zender is in goede handen", aldus De Weert.

Dirk De Weert werkte 17 jaar lang op de sportredactie van VRT. Nadien maakte hij kort de overstap naar Terzake om vanaf 1995 RINGtv mee op te starten en te leiden. “Het begin was behoorlijk spannend. Ik ben begonnen op 1 januari en op 1 maart was onze eerste nieuwsuitzending. Buiten een contract voor de technische faciliteiten was er nog niets. Na een grootscheeps examen hebben we drie journalisten aangeworven. Ik had drie weken de tijd om ze op te leiden, want geen van hen had televisie-ervaring. Maar alles is vlot verlopen”, zegt Dirk De Weert.

25 jaar lang stond De Weert aan het hoofd van de regionale zender in Halle-Vilvoorde, een unicum in het Vlaamse medialandschap. In die periode maakte hij momenten mee die hij niet snel zal vergeten. “De sluiting van Renault Vilvoorde in 1997 was de eerste grote test voor onze redactie. Enkele jaren later was er het faillissement van Sabena, nadien de treinramp in Buizingen en de aanslagen van 22 maart. Bij die belangrijke gebeurtenissen hebben we altijd de lokale accenten kunnen leggen die je van een regionale zender verwacht. Op de cruciale momenten zijn we nooit de mist in gegaan. Dat stemt mij tevreden”, gaat De Weert verder.

Vandaag neemt Dirk na 25 jaar afscheid van zijn bureau aan de Luchthavenlaan. Vanaf morgen heeft hij meer tijd om te lezen, te fietsen en tijd door te brengen met familie. "Mijn kleinkinderen kijken er geweldig naar uit. Vooral de jongste vraagt elke dag wanneer ik met pensioen ga, zodat ik mij meer met haar kan bezighouden. Morgenmiddag al word ik aan zee verwacht, want dan willen ze met mij op het strand petanque spelen”, lacht De Weert.

Dirk De Mesmaeker volgt Dirk De Weert op als hoofdredacteur van RINGtv.