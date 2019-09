RINGtv op WIJNreis naar Piemonte!

Zo'n 40 kijkers van RINGtv zijn vandaag vertrokken op WIJNreis naar Piemonte. Deze middag kwam het gezelschap na anderhalf uur vliegen aan in Turijn, in het noordwesten van Italië. De komende dagen kan je de reis volgen op RINGtv.be en sociale media!

Wie Italië zegt, zegt pizza. "Na onze vlucht zijn we eerst gaan eten in restaurant Tony Rigatone", zegt VIVA!-gezicht en Italiëkenner Dirk Demesmaeker. "Nadien hebben we de Turijnse binnenstad verkend. De stad heeft een rijke geschiedenis. Ooit was het de hoofdstad van Italië."

Het gezelschap blijft vandaag slapen in Turijn. "De stad van Juventus, Fiat, Martini en aperitivi. Morgen bezoeken we het eerste wijndomein, namelijk dat van de familie Lodali in Treiso. Dat is een dorpje in de Langhe, een heuvelachtige landstreek dat sinds 2014 tot het UNESCO-werelderfgoed behoort", besluit Dirk Demesmaeker.

De WIJNreis wordt begeleid door gids Roger Mignolet van wijnhandel Best Caviar in Sint-Martens-Bodegem.