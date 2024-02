RINGtv Sport maakt kennis met rijzende ster John Heymans

Vorige week plaatste John Heymans uit Meise zich voor de Olympische Spelen in Parijs op de 5.000 meter. In het Amerikaanse Boston liep hij in zaal een fenomenale tijd van 13 minuten, 3 seconden en 46 honderdsten. Dat is anderhalve seconde onder de limiet. John verbeterde ook het Belgisch record van Robin Hendrix met maar liefst 14 seconden. In RINGtv Sport maken we kennis met hem.