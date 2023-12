Het festival op de Bellekouter in Affligem houdt vast aan het vertrouwde concept. De ticketverkoop voor het festival begint vrijdag. Op vrijdag krijgen zware gitaren een plek. Zaterdag is een familiedag. Dit jaar strikt Rock Affligem onder andere Bizkit Park, The Mackenzie, Noordkaap, Les Truttes en als absolute headliner ook Clouseau. Een maand geleden kondigde Clouseau een grootse tournee door Vlaanderen aan ter gelegenheid van hun veertigjarig bestaan.

Die verjaardag leidt tot tien uitverkochte Sportpaleizen en een drukke festivalzomer. Die trapt Clouseau af op de Weerdse Bierfeesten. “Voor die primeur organiseren we een extra avond op donderdag 2 mei. Op 18 december om 10u start de online ticketverkoop. Door de stormloop op de tickets voor de shows in het Sportpaleis houden ook wij rekening met een snelle ticketverkoop. Wees dus zeker op tijd als je erbij wilt zijn”, klinkt het bij de organisatie.