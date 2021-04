Rock Ternat maakt na acht jaar comeback

Ruim 10.000 bezoekers schreeuwden de longen uit hun lijf en dansten op nummers van Belgische en internationale artiesten tijdens de topjaren van Rock Ternat. Onder meer Stromae, Arsenal, The Blackbox Revelation en De Jeugd van Tegenwoordig stonden op het podium. Maar na 22 edities legde het festival in 2013 de boeken neer.

“Het verplicht thuis zitten, elkaar enkel via het scherm kunnen zien en geen vooruitzicht naar feesten of live muziek voelde beklemmend aan voor een aantal van de toenmalige organisatoren”, kondigt initiatiefnemer Joachim Van Mulders de herrijzenis van Rock Ternat aan. “We willen met de herlancering van dit muziekfestival een lichtpunt in de duisternis zijn.”

Ondertussen schaarden veertig vrijwilligers zich achter het initiatief. “We zijn al volop bezig met de voorbereidingen van het festival en werken met veel zin en goesting aan een positief en verbindend verhaal”, verduidelijkt voorzitter Lotte Van Gestel.

Belgische affiche

De locatie voor de nieuwe editie van Rock Ternat wordt het sportcentrum van Ternat. “We mikken op het laatste weekend van augustus, maar voorlopig is het nog afwachten wat de overheid beslist over de zomerfestivals”, aldus Van Gestel. “Alleszins bereiden we ons achter de schermen al voor om een festival met een puur Belgische affiche op poten te zetten.”

De organisatie van Rock Ternat hoopt dat muziekliefhebbers hun initiatief steunen, want het festival moet van nul herbeginnen. “Voor 50 euro word je vriend van Rock Ternat en kan je genieten van enkele leuke voordelen”, voegt Van Gestel nog toe.​

Archieffoto