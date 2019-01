Rockers uit Ternat spelen laatste noot

Wie de band van nabij volgt, kon het al een beetje vermoeden: de jongste jaren bleef het behoorlijk stil rond het viertal. Het laatste studioalbum ‘Inner stranger’ dateert van 2017 en dat had ook al vijf jaar op zich laten wachten.

Het Ternatse kwartet schreef in 2006 rockgeschiedenis: met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar waren ze toen de jongste finalisten ooit in Humo’s Rock Rally. Freaky Age maakte van eerder melancholische gitaarsongs zijn handelsmerk en kende succes met singles als ‘Every morning breaks out’ en ‘Where do we go now’, die flink gesmaakt werden door een overwegend adolescent publiek in binnen-en buitenland. Zowel frontman Lenny Crabbe, die eerder al aan het soloproject Len Sharp werkte, als de drie andere muzikanten geven aan dat ze actief blijven in de rockscene maar eerder zinnen op andere projecten.

Op hun Facebookpagina verwoordt de band het zelf als volgt:

“We are confident that this is the best decision for all of us. We each have our separate goals and dreams at this point in our lives, and I hope each of them will grow to become equally beautiful and strong as this dream the four of us have made a reality together.”

Freaky Age neemt afscheid met een concert in de AB Box te Brussel op 20 september. (Foto: Freaky Age Facebook)