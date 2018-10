Rode Duivels brengen 45000 euro op voor Wemmelse verenigingen

Tijdens het voorbije WK kon je in Wemmel aan het plein voor het gemeentehuis supporteren voor de Rode Duivels op groot scherm tijdens Parking W. Het initiatief bracht telkens veel volk op de been. De organisatoren werkten samen met 13 Wemmelse verenigingen. Afspraak was dat de opbrengst zou verdeeld worden onder de verenigingen. Nu de inkomsten en uitgaven verrekend zijn, blijkt dat er maar liefst 45.000 euro in de pot zit. “Niet alleen was Parking W een mooi voorbeeld van gemeenschapsvorming en samenwerking over alle grenzen heen, de opbrengsten ervan vloeien ook nog eens terug naar de Wemmelaars. Elke vereniging krijgt namelijk een aanzienlijke som die ze in hun werking kunnen investeren”, klonk het bij de organisatie. VK Mireille, Daring United Wemmel, GC De Zandloper, Sint-Jozefschool, de Nederlandstalige scouts, de Franstalige scouts, Warm Wemmel, Kanak, WTC Wemmel, Chiro, JH Barcode, De Kerels en Avo krijgen elk een mooi bedrag op hun rekening gestort.