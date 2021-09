Rodense hockeyclub telt nog voor eerste training 150 inschrijvingen

Sint-Genesius-Rode heeft een eigen hockeyclub. Hoekies Hockey Club telt nog voor de eerste training 150 inschrijvingen. “De sport is enorm populair in onze gemeente, maar spelers moesten steeds uitwijken naar omliggende gemeenten”, verklaart Koen Bert het succes van de nieuwe hockeyclub.

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode heeft al enkele jaren plannen om hockeyterreinen aan te leggen. De interesse in de balsport is groot in de faciliteitengemeente. “Geen enkele gemeente telt meer inwoners die actief lid zijn van de hockeyliga”, verduidelijkt Koen Bert. Hij zette samen andere hockeysympathisanten zijn schouders onder een nieuwe hockeyclub. “Het is bijna te gek voor woorden dat hier nog geen hockeyclub was en dat spelers moesten uitwijken naar omliggende gemeenten.”

Met de oprichting van Hoekies Hockey Club heeft Sint-Genesius-Rode sinds dit seizoen wel een eigen club. Voorlopig trainen de spelers nog op het synthetisch veld van voetbalclub Rhodienne-De Hoek. “Het eerste seizoen zullen we nog geen competitie spelen, omdat we niet beschikken over voldoende capaciteit”, duidt Bert. “Tegen de start van het seizoen 2022-2023 zou de gemeente voor ons een eigen infrastructuur voorzien. Daarna hopen we om elk jaar te groeien.”