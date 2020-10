Roelandts over afscheid: “Het enige dat ontbreekt is een klassieke overwinning”

Jürgen Roelandts blikt tevreden terug op zijn carrière als wielrenner. “Het enige dat ontbreekt op mijn palmares is een klassieke overwinning, dan denk ik meteen terug aan Milaan-San Remo in 2016”, vertelt de 35-jarige renner uit Sint-Martens-Bodegem. Na 17 jaren zegt Roelandts het profpeloton vaarwel.

Via zijn sociale media maakte Jürgen Roelandts gisteren bekend dat hij stopt met wielrennen. De val in de BinckBank Tour op 29 september was de druppel. “Ik had al half beslist om te stoppen, maar toen wist ik zeker dat het de goede beslissing was”, vertelt Roelandts in zijn supporterscafé in Sint-Martens-Bodegem. “Sinds mijn heupoperatie drie jaar geleden was ik nooit meer honderd procent. Het voorbije jaar had ik vaak pijn tijdens het trainen en het koersen.”

In 2008 werd Roelandts Belgisch kampioen op de weg. Dat was zijn eerste profoverwinning. “Op 22-jarige leeftijd die trui mogen aantrekken, dat was een mooi moment”, glundert de Dilbekenaar. “Ook aan de Olympische Spelen in Londen, waar ik zevende werd, denk ik met veel plezier terug.”

Roelandts vindt dat hij alles uit zijn carrière heeft gehaald. Een klassieke overwinning ontbreekt op zijn palmares. “Dat zat er wel in. Dan denk ik meteen terug aan Milaan-San Remo in 2016. Ik werd derde in de sprint”, blikt Roelandts terug. “Eerst was ik tevreden met die plaats in La Primavera, maar nadien bleek dat winnaar Arnaud Démare op de Cipressa aan de wagen had gehangen.”

Roelandts heeft nog geen concrete toekomstplannen. “De komende maanden zie ik wel wat er op mij afkomt. Ik zou graag in de sportwereld blijven”, besluit Roelandts.