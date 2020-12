Rombauts neemt burgemeesterssjerp dan toch niet over van Grootjans

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 haalde Karina Rombauts als lijsttrekker voor CD&V 930 voorkeurstemmen. Dat was het op één na hoogste aantal, na toenmalig burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a-Spirit-Groen). Haar partij vormde een coalitie met N-VA en Open VLD. Karina Rombauts zou de nieuwe burgemeester van Machelen worden. Door gezondheidsproblemen bij haar echtgenoot werd afgesproken dat haar partijgenoot Marc Grootjans gedurende de eerste twee jaar de functie op zich zou nemen.

Op 1 januari 2021 zou Rombauts burgemeester worden. Vorige week zou ze de eed afleggen bij de provinciegouverneur, maar dat is toen niet gebeurd. “Alle voorbereidingen waren getroffen. Rombauts had alle vertrouwen en steun van onze partij en ze keek met ambitie en passie uit naar de nieuwe uitdaging”, vertelt Arnaud Croes, voorzitter van CD&V Machelen, “maar zeer recent kregen we het nieuws dat de hersentumor bij haar man helaas is teruggekeerd.”

Door de ziekte van haar echtgenoot heeft Rombauts beslist om haar mandaat als burgemeester niet op te nemen. “Haar gezin heeft absolute prioriteit nu”, aldus Croes. “We respecteren deze keuze en wensen Karina en haar echtgenoot veel sterkte. We willen haar ook bedanken voor haar enorme inzet voor onze partij.”

Rombauts zal ook aftreden als schepen. Haar bevoegdheden worden overgenomen door Veysel Top. Marc Grootjans blijft de komende vier jaar burgemeester.