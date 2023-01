Ronan vulde al 800 zakken met zwerfvuil: “Dweilen met de kraan open, maar ik ga door”

Met twintig zijn ze in Kapelle-op-den-Bos, de zwerfvuilopruimers die regelmatig zwerfvuil in hun buurt opruimen. Je moet er wel karakter voor hebben, want een week nadat er is opgeruimd, ligt er alweer zwerfvuil. Mooimaker Ronan Christiaens (69) weet er alles van. "Het is soms demotiverend, maar ik ga door."

Voor het achtste jaar op rij is Ronan Christiaens als Mooimaker 1880 - verwijzend naar de postcode van Kapelle-op-den-Bos - gestart met het opruimen van zwervfuil. "We weten allemaal dat het een enorm probleem is", zegt Ronan. "Jaarlijks vul ik zo’n 120 zakken zwerfvuil, soms zelf 160. Ik heb zo al meer dan 800 zakken met zwerfvuil gevuld. Ik doe mijn ronde vaak wekelijks, soms eens tweewekelijks. Dan zie je daarna dat er terug veel zwerfvuil ligt. Ik plaats ook borden van Mooimakers met slogans tegen hondenpoep en zwerfvuil, die hebben toch een ontradend effect. Toch blijft het dweilen met de kraan open.”

Ronan hoopt dat er statiegeld komt op blikjes en drankverpakkingen. "Bestuurders kieperen dat vandaag gewoon uit hun raam. Ook op parkings kan je veel petflessen of blikjes vinden, maar ook veel sigarettenpeuken, zakken van broodjeszaken, papiertjes, enzovoort. In omliggene landen helpt statiegeld. Ik raap hier bij wijze van spreken een halve brouwerij van Jupuilerblikjes op. Kan Inbev, dat veel winst maakt, dan niet opdraaien voor de opruimings- en verwerkingskosten van al dat afval?”

Als Mooimaker 1880 volgde Ronan ook een opleiding bij de Openbare Afvalstoffenmaatschapij (OVAM). “Daar kregen we filmpjes van bewakingscamera’s te zien hoe erg het is gesteld met de mentaliteit van sommige mensen. Op plekken waar vaste camera’s staan, wordt er nog veel aan sluikstorten gedaan. Mensen parkeren hun auto uit het zicht van de camera, trekken een kap over hun hoofd en dumpen hun afval gewoon naast de glasbollen. Mobiele camera’s hebben meer succes, die zien de sluikstorters niet", zegt Ronan.

Vuilnisbakken

“Maar het probleem blijft groot. Er staan overal vuilnisbakken. Die dienen niet om uw restafval in of naast te dumpen, wat heel vaak gebeurt. Zo haalde ik al eens dertig kleine plastieken bloempotjes uit zo’n vuilnisbak, die dan uiteraard vol steekt. Die horen daar niet. Afval wordt aan huis opgehaald en je kan ook op het recyclagepark terecht.”

De Mooimakers 1880 van Kapelle-op-den-Bos zijn met een twintigtal vrijwilligers. “We gaan nu in kaart brengen wie welke zone opruimt, zodat we geen dubbel werk verrichten”, zegt Ronan. “Het is soms demotiverend, maar ik blijf het doen. Ik neem ook contact op met de scholen om leerlingen te sensibiliseren. Want als de school begint na een vakantie, is er opnieuw meer zwerfvuil.”