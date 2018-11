Roodrijders krijgen amper rijverbod in Halle-Vilvoorde

Het aantal roodrijders in de eerste helft van dit jaar in onze regio, zo'n 14 per dag, is het laagste cijfer in vijf jaar. Het reële cijfer ligt waarschijnlijk veel hoger, want enkel op drukke kruispunten of gewestwegen staan camera’s. De cijfers tonen aan dat de meeste roodrijders zich in de politiezones VIMA, Pajottenland en Dilbeek bevinden. Niet toevallig ook politiezones met enkele drukke gewestwegen.



Die roodrijders moeten amper voor de politierechtbank verschijnen. Het parket van Halle-Vilvoorde paste haar vervolgbeleid vorig jaar aan.Voortaan krijgen alle overtreders, ook zij die na vier seconden nog doorrijden, alleen een boete. Alleen wanbetalers worden nog gedagvaard. Iets wat bijvoorbeeld de Halse politierechter Johan Van Laethem betreurt.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verduidelijkt. “Het zijn inderdaad de parketten die het vervolgbeleid uitstippelen. Het is dus aan hen om te bepalen in welke mate ze roodrijden een prioriteit vinden. In de meeste gevallen krijg je eerst een boete, daarna een minnelijke schikking om niet naar voor de rechtbank te moeten verschijnen en pas nadien een dagvaarding,” zegt Geens.

Vroeger legde de politierechtbank in Halle principieel een rijverbod op van 8 dagen voor iemand die door het rood reed. Maar volgens minister Geens is het niet zo dat roodrijders er nu beter van afkomen.

"Ik denk dat het nieuwe elektronische inningensysteem het parket toelaat om veel meer boetes op te maken of dat aan de politie over te laten. Heel wat manueel werk wordt overgenomen door de computer. Het zou mij dus verbazen dat er minder wordt gesanctioneerd," besluit Geens.

Wat zijn de straffen voor roodrijders?

Een blik op de parketten in ons land leert dat ongeveer de helft ervan dagvaarden van zodra de bestuurder door het rood licht rijdt als dat langer dan 3 tot 4 seconden op rood stond. De andere helft stuurt ongeacht het aantal seconden meteen een boete. Wordt dat bedrag niet of niet op tijd betaald, verhoogt de minnelijke schikking tot 235 euro. Daarna volgt een dagvaarding bij de politierechter. Daar zijn de straffen een rijverbod tussen de 8 dagen en 5 jaar en geldboetes van 240 tot 4.000 euro. Bestuurders die minder dan twee jaar hun rijbewijs hebben, moeten ook hun theoretisch of praktisch examen overdoen. Rijd je binnen het jaar twee keer door het rood licht, dan worden de boetes verdubbeld.