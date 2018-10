In Roosdaal behoudt CD&V z’n absolute meerderheid. N-VA verliest twee zetels.

De CD&V met kopman Wim Goossens doet het even goed als in 2012. De partij houdt haar 11 zetels op 21. N-VA verliest fors in Roosdaal en moet twee zetels afstaan. Groen haalt er meteen twee binnen. Roosdaal Anders krijgt 1 zitje.

Reacties van winnaars en verliezers krijg je in het nieuws op RINGtv!