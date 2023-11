Roosdaal ziet komst van windturbine van 236 meter niet zitten

“Een mastodont die niet thuishoort vlakbij een woon- en natuurgebied”, dat zeggen de buurtbewoners uit Pamel (Roosdaal) over de windturbine die energieleverancier Luminus wil bouwen net over de provinciegrens in een industriepark in Ninove. De turbine zou jaarlijks voor 4.200 gezinnen stroom opwekken.