In het plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal kan je voortaan een driedimensionale kaart bewonderen van de provincie Vlaams-Brabant. Het is Roosdaalnaar André Mertens die er vele uren werk in stak.

André Mertens heeft iets met maquettes. In het verleden maakte hij er al onder meer van de gemeenten Bever en Herne. Een paar jaar geleden stortte hij zich op een plattelandstypologie in reliëf van de provincie Vlaams-Brabant. Die is vanaf nu te bewonderen is in het Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.