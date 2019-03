Rosario opnieuw doelwit van vandalen

In het anders zo rustige Bever doen zich de jongste tijd een aantal gevallen van vandalisme voor. Zo was er opzettelijke brandstichting en werden de banden van geparkeerde voertuigen al meermaals kapot gestoken. In alle gevallen lijken vooral de eigenaars van een lokale B&B te worden geviseerd.

Krassen in de wagen en een ingeslagen, tot vier keer toe kapot gestoken banden en opzettelijke brandstichting. Bed and breakfast Rosario is de voorbije maanden verschillende keren slachtoffer geweest van vandalisme. Uit een kleine rondvraag blijkt dat er geen onveiligheidsgevoel is bij de inwoners, maar de opeenvolging van feiten houdt de buurt wel bezig.

“Het is duidelijk dat de vandalen zich altijd naar dezelfde personen richt. De politie is al een tijdje bezig met de zaak, maar voorlopig zonder veel resultaat. Ik kan de eigenaars van de B&B alleen maar aanraden om preventieve maatregelen te nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld bewakingscamera's hangen en hun wagen niet meer op het Kerkplein parkeren. Maar Bever onveilig? Geen sprake van,” zegt burgemeester van Bever Dirk Willem.