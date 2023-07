Rotary Halle neemt buitenlandse jongeren op sleeptouw

Woonzorgcentrum Zonnig Huis in Halle kreeg vandaag een groep van een twintigtal jongeren op bezoek uit onder meer Nederland, Engeland en Duitsland. Het gezelschap is de hele week te gast in ons land op uitnodiging van Rotary Halle.

De internationale jongerenweek van serviceclub Rotary wordt al sinds de jaren '60 van vorige eeuw georganiseerd. De vakanties vinden afwisselend plaats in Noord-Frankrijk, Zuid-Engeland, Zeeland, het Ruhrgebied en Vlaanderen. De deelnemende jongeren, een viertal per land, worden geselecteerd uit scholen door de respectievelijke Rotary-afdelingen in het buitenland. Deze keer is ons land aan de beurt. Rotary Halle neemt de jongeren een week op sleeptouw. Vandaag waren ze op bezoek in Zonnig Thuis. Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.